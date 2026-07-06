MARZANO DI NOLA (rgl) – Un inseguimento lungo chilometri, una fuga spericolata sulla Statale 403 e la droga nascosta nell’auto: continua senza sosta l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Avellino. Nel pomeriggio di ieri, a Marzano di Nola, i militari della compagnia di Baiano hanno arrestato un 20enne di Domicella, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale per non aver ottemperato all’alt intimato dalla pattuglia. Tutto è iniziato quando l’Aliquota Radiomobile ha fermato l’autovettura del giovane lungo la Strada Statale 403. Il conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato dando vita a una fuga ad alta tensione, con manovre pericolose che hanno messo a rischio gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”. L’inseguimento si è concluso a Pago del Vallo di Lauro, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo. La successiva perquisizione personale e dell’auto ha permesso di rinvenire una bustina con circa 10 grammi di cocaina e un grammo di marijuana, sostanze immediatamente sequestrate. Il 20enne è stato condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza.