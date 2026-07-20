NAPOLI (rgl) – È una fotografia nitida e inquietante quella emersa dalla maxi-operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile: un’Italia attraversata da gruppi di minorenni e giovani adulti coinvolti in violenze, rapine, spaccio, armi e contenuti d’odio diffusi sui social. Una realtà che ha richiesto un intervento straordinario, coordinato dal servizio Centrale Operativo, e che ha mobilitato oltre 1000 operatori in 44 province. Il bilancio è imponente: 539 arresti, 954 denunce, 703 chili di droga sequestrati, 1182 immobili controllati, 49 armi da fuoco recuperate, 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere, 307.000 euro in contanti sequestrati. E ancora: 187.956 persone controllate, di cui 19.489 minorenni, nelle aree della movida e dello spaccio. Individuati 973 profili social che inneggiavano alla violenza, all’odio e all’uso delle armi. L’operazione ha preso di mira giovani – soli o in gruppo – responsabili di reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi, e di comportamenti illeciti spesso esibiti online. Le condotte più frequenti: lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio, detenzione illegale di armi. Sono stati arrestati 492 maggiorenni e 47 minorenni. Denunciati 791 maggiorenni e 163 minorenni, molti dei quali trovati in possesso di armi improprie, droga destinata allo spaccio o oggetti rubati. Il sequestro di stupefacenti è stato massiccio: 41 chili di cocaina, 660 chili di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone, shaboo, ecstasy, MDMA, benzodiazepine e decine di bilancini di precisione. Recuperate 49 armi da fuoco, munizioni di vario calibro, 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere (storditori elettrici, mazze, bastoni telescopici, spray urticanti, strumenti da scasso). Sono stati controllati 1182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali, piazze, giardini, stazioni ferroviarie, centri commerciali. Contestate 506 sanzioni amministrative, molte per uso di droga e somministrazione di alcol ai minori. A Napoli, nel periodo di riferimento, la Polizia ha arrestato 28 persone (24 maggiorenni e 4 minorenni), denunciato 42 persone, eseguito 11 misure cautelari, identificato 30.500 persone, controllato 3.100 veicoli, 47 esercizi commerciali e 16 sale giochi. Sequestrati 77 chili di droga, armi, munizioni e denaro. Monitorati 52 profili social, con 2 segnalazioni alla magistratura. Le attività hanno interessato province da Nord a Sud: L’operazione ha visto impegnati oltre 1000 operatori della Polizia di Stato e si è concentrata sulle province di Alessandria, Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Cremona, Firenze, Genova, L’Aquila, Latina, Livorno, Massa Carrara, Messina, Milano, Monza Brianza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Verona.