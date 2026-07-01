GIFFONI VALLE PIANA (rgl) – Otto misure cautelari per un vasto sistema di riciclaggio legato a centinaia di frodi informatiche. È il risultato dell’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana, insieme ai militari della compagnia di Battipaglia e al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda otto persone residenti nella provincia salernitana, indagate a vario titolo per riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. Sei di loro sono state raggiunte da misure cautelari in carcere, mentre per due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine ha permesso di individuare un articolato sistema di riciclaggio finalizzato all’occultamento e, in alcuni casi, al reimpiego dei proventi di centinaia di truffe informatiche commesse ai danni di privati, enti e imprese su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo si basava sull’apertura e sull’utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, le cosiddette “teste di legno”, sui quali confluivano le somme illecite. Una volta canalizzati, i fondi venivano frazionati attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati, spostati su ulteriori rapporti finanziari — anche esteri — oppure prelevati in contanti, con l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità e rendere più complessa l’individuazione dei flussi. L’indagine ha portato a identificare 69 soggetti coinvolti a vario titolo, di cui otto in posizione di particolare rilievo: alcuni per il numero di operazioni fraudolente eseguite, altri per il ruolo diretto nel reclutamento delle “teste di legno” e nell’apertura dei rapporti finanziari utilizzati per il riciclaggio. Il flusso complessivo delle somme movimentate e ricostruite nel corso delle indagini ammonta a 1.617.152,65 euro, cifra che testimonia la dimensione del sistema illecito.