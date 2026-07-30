BACOLI (rgl) – Un pomeriggio di follia, una spirale di violenza che si abbatte su un’intera famiglia, una corsa dei carabinieri per fermare un giovane fuori controllo. A Bacoli, un 25enne è stato arrestato dopo aver minacciato l’ex compagna, aggredito la madre, affrontato l’ex suocero armato di coltello, devastato il portone della sorella e tentato di strangolare il padre nel pronto soccorso. Una sequenza di episodi che ha trasformato una lite sentimentale in un caso di violenza familiare di rara intensità. Tutto inizia nel pomeriggio, quando uno scambio di messaggi tra il 25enne e la sua ex compagna degenera nell’ennesima minaccia. “Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre. Vi taglio la testa”, scrive il giovane. La ragazza, terrorizzata, avvisa il padre che corre a raggiungerla. Prima di uscire, il 25enne litiga con la madre, che prova a calmarlo e a convincerlo a lasciar perdere. La reazione è brutale: la spintona, la donna cade e batte la testa contro il bracciolo del divano. Poi la morde al braccio e fugge. La madre, ferita, viene accompagnata al pronto soccorso da alcuni parenti. Il giovane arriva in scooter sotto casa dell’ex, armato di un coltello da cucina. Incontra l’ex suocero, che impugna una mazza da baseball. La tensione è altissima, ma un passante riesce a evitare il peggio e a separare i due. Non pago, il 25enne si sposta sotto casa della sorella. Ha ancora il coltello, urla, minaccia di accoltellarla. Il portone è chiuso, ma lui lo manda in frantumi, insultando anche altri residenti prima di scappare. La fuga lo porta al pronto soccorso, dove era stata portata la madre. Qui incrocia il padre: lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo. Poi fugge di nuovo. La sua corsa finisce poco dopo: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, insieme alle pattuglie delle stazioni di Monteruscello e Licola, lo rintracciano e lo arrestano. Il 25enne è ora in carcere, accusato di: atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata.