MUGNANO DEL CARDINALE (rgl) – Una lite nata per futili motivi, un’aggressione violenta e un uomo finito in ospedale con gravi lesioni. È quanto accaduto nella notte di sabato davanti a un bar di Mugnano del Cardinale, dove un 49enne del posto – che ricopre anche un incarico istituzionale nel comune – è stato picchiato da un uomo poi identificato dai carabinieri della compagnia di Baiano. Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne sarebbe stato avvicinato dal soggetto e tra i due sarebbe nata una discussione per motivi del tutto estranei alla politica. La lite è degenerata rapidamente, fino al pestaggio che ha provocato alla vittima lesioni giudicate gravi dai sanitari Grazie a un’attività investigativa lampo, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore. I militari hanno incrociato informazioni raccolte sul posto, testimonianze e dati emersi dai controlli del territorio, arrivando così all’individuazione del responsabile. Si tratta di un 37enne di Avella, già noto in zona, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di lesioni personali. Restano da definire con precisione le cause che hanno portato alla lite. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della serata per comprendere cosa abbia scatenato l’aggressione. Il 49enne, intanto, è in cura per le lesioni riportate.