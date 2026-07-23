NAPOLI (rgl) – Quattro arresti in una sola giornata nell’area di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Polizia di Stato per il contrasto ai reati predatori e alle condotte violente nelle zone di maggiore affluenza. Momenti di particolare paura nella Stazione Centrale, dove una ragazza di 16 anni è stata vittima di abusi da parte di un uomo irregolare sul territorio nazionale. La giovane, visibilmente scossa, era insieme ai familiari quando è stata presa di mira dal soggetto. È riuscita a lanciare l’allarme, permettendo ai parenti di inseguire l’uomo fino all’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria, che lo hanno bloccato e arrestato. L’arresto per violenza sessuale si inserisce nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, che ha portato la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania – a eseguire altri tre arresti. Alla fermata della metropolitana di piazza Garibaldi, un uomo ha sottratto il portafogli a un turista. Gli agenti lo hanno individuato e arrestato. Un altro uomo, dopo aver rubato alcune bevande, ha aggredito e minacciato il titolare dell’esercizio e un addetto alla sicurezza. Arrestato. In un locale della zona, gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre cedeva una dose di cocaina. Bloccato, è stato trovato in possesso di ulteriori involucri della stessa sostanza.