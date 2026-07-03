NAPOLI (rgl) – Una manovra improvvisa, un controllo fulmineo e oltre 10 chili di hashish pronti a rifornire il mercato dello spaccio: così è finita la corsa di un 22enne che pensava di sfuggire agli agenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Scampia, impegnati nei servizi di controllo nel rione Monterosa, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a bloccarlo immediatamente. La perquisizione del veicolo ha confermato i sospetti: all’interno del vano sottosella sono stati rinvenuti 104 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 10 chilogrammi. Ritenendo che potessero emergere ulteriori elementi utili alle indagini, gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione del giovane. All’interno dell’appartamento sono stati trovati un ulteriore involucro di hashish di circa 7 grammi, due bilancini di precisione e un vero e proprio kit per la coltivazione e il confezionamento della droga. Tra il materiale sequestrato figurano una tenda da coltivazione, una ventola, una maschera antigas, due lampade a led, due misuratori di acidità, bustine contenenti semi di marijuana e numerosi fertilizzanti. Il 22enne è stato arrestato.