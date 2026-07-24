NAPOLI (rgl) – Un servizio di controllo legato al concerto di Ozuna e Anuel, nell’ex base Nato di Bagnoli, si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due uomini e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. Erano le 16:30 quando i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno notato due persone in scooter percorrere viale della Liberazione con atteggiamento sospetto. I militari li hanno seguiti fino a un palazzo di via Plinio, dove i due sono entrati in un appartamento. Il blitz è scattato pochi istanti dopo: all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 1,372 kg di hashish suddivisi in panetti e 1,107 kg di marijuana confezionata in buste, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Addosso ai due uomini, un 24enne e un 58enne già noti alle forze dell’ordine, sono state trovate ulteriori dosi di hashish e marijuana. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.