NAPOLI (rgl) – Svapo illegale, hashish camuffato in bustine di biscotti e un coltello a farfalla: è il bilancio dei controlli dei carabinieri a Porta Nolana, dove la microcriminalità continua a reinventarsi tra vicoli e nascondigli improvvisati. Il dispositivo della compagnia Stella, rafforzato dal comando provinciale di Napoli con l’impiego di più reparti, ha passato al setaccio l’area attorno all’antica porta tra la Torre della Fede e la Torre della Speranza, una ragnatela di stradine dove la voce dell’arrivo dei militari corre veloce quanto il web. Le perquisizioni hanno riguardato ogni spazio utile: cabine Enel, contatori dell’acqua, cassette postali senza proprietario, veicoli abbandonati. È proprio in uno di questi che i carabinieri hanno trovato il primo riscontro: uno scooter sospetto, con la manopola dell’acceleratore appoggiata al muro e il vano sella privo del nottolino della serratura. All’interno, 120 grammi di hashish confezionati in bustine colorate che imitavano famosi biscotti ripieni, e 10 sigarette elettroniche svapo dal gusto “banana”. In realtà, il liquido contenuto nei serbatoi era 100% marijuana, pronta per essere venduta come prodotto “aromatizzato”. Un packaging studiato per attirare i clienti e confondere i controlli: un’imprenditoria della droga che continua a evolversi, sfruttando forme e colori del commercio legale per mascherare lo stupefacente. Durante i controlli, un 19enne è stato denunciato: nelle tasche aveva una dose di hashish e il classico coltello a farfalla, strumento vietato e spesso associato a dinamiche di strada. Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 74 persone identificate, di cui 32 pregiudicati, 34 veicoli controllati e 3 mezzi sequestrati.