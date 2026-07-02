NAPOLI (rgl) – Boccheggiava, graffiava i vetri con le zampette e cercava disperatamente aria: così il piccolo Charlie, un cucciolo di cane, è stato trovato chiuso in un’auto parcheggiata sotto il sole nella zona ospedaliera di Napoli. A salvarlo è stata la Polizia Metropolitana di Napoli, intervenuta grazie a una segnalazione che indicava la presenza dell’animale in condizioni di grave pericolo. Quando ieri mattina i funzionari e gli agenti del Nucleo Antibracconaggio, coordinati dalla comandante Lucia Rea, sono arrivati sul posto, hanno constatato che il cucciolo si trovava da tempo nell’abitacolo, dove la temperatura aveva raggiunto livelli tali da mettere seriamente a rischio la sua vita. Charlie era stremato, con evidenti segni di sofferenza dovuti al caldo e alla mancanza di aria. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a liberare il cane e ad affidarlo ai veterinari dell’Asl Napoli 1, che lo hanno sottoposto agli accertamenti sanitari necessari. Fortunatamente, Charlie non ha riportato conseguenze gravi: dopo le cure, ha ricominciato a scodinzolare e a mostrare segni di piena ripresa. Al termine degli accertamenti, i proprietari del cane sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’articolo 727 del Codice penale.