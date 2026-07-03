NAPOLI (rgl) – Un cortile trasformato in gabbia, dieci cardellini privati della libertà e destinati al mercato clandestino: a Secondigliano scatta un nuovo colpo al bracconaggio grazie all’intervento dei carabinieri e della Lipu. L’operazione, mirata alla tutela della fauna selvatica, ha portato al sequestro di dieci esemplari di cardellino, tre dei quali giovanissimi, nati da non più di cinquanta giorni. Il blitz è scattato dopo una segnalazione che indicava la presenza di uccelli protetti all’interno di un’abitazione. I carabinieri della stazione di Secondigliano, insieme alle Guardie Venatorie e Zoofile della Lipu, hanno effettuato un sopralluogo nelle pertinenze dell’immobile. È stato proprio il canto inconfondibile del cardellino a guidare gli operatori verso il cortile, dove hanno rinvenuto gli esemplari detenuti illegalmente. A seguito degli accertamenti, un uomo di 62 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dovrà rispondere dei reati di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali. Gli uccelli sequestrati sono stati immediatamente trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatici dell’Asl Napoli 1, dove riceveranno assistenza sanitaria prima di essere reintrodotti nel loro habitat naturale. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai carabinieri per la loro costante dedizione alla salvaguardia della fauna e dell’ambiente», ha dichiarato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli. “La cattura dei cardellini, destinati al mercato clandestino, è una pratica crudele purtroppo ancora radicata. La nostra azione di contrasto rimarrà fermissima”.