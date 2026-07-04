NAPOLI (rgl) – Cinque verbali, sequestri immediati e patenti ritirate: all’aeroporto di Capodichino la Polizia Locale di Napoli intensifica la lotta all’abusivismo nel trasporto passeggeri, in una stagione estiva segnata da flussi turistici in costante crescita. L’Unità Operativa Aeroporto ha rafforzato i controlli stradali e commerciali nell’area dello scalo, con interventi mirati a contrastare le irregolarità nel settore Taxi e NCC e a garantire sicurezza e trasparenza per turisti e operatori regolari. Nell’ultimo screening, gli agenti hanno elevato cinque verbali. Due interventi di rilievo hanno riguardato NCC abusivi: i conducenti utilizzavano veicoli privi della prescritta destinazione d’uso. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione e il sequestro amministrativo del mezzo, finalizzato alla confisca definitiva. Accertate anche altre violazioni: circolazione abusiva con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo; mancato aggiornamento della carta di circolazione dopo cambio di residenza, con ritiro del documento; sanzione a un NCC regolare, sorpreso a prelevare passeggeri fuori dagli spazi consentiti. Questi interventi si inseriscono in un presidio costante che la Polizia Locale mantiene all’interno dello scalo. Il bilancio del primo semestre 2026 conferma un’attività intensa e sistematica: 197 verbali complessivi per infrazioni legate al trasporto pubblico non di linea e all’uso irregolare dei veicoli nell’area aeroportuale; 8 sanzioni per NCC abusivi, con ritiro della patente e sequestro del veicolo; 54 verbali ai Taxi per violazioni del Regolamento comunale: sosta a scopo di noleggio, prelievo fuori dagli spazi consentiti, tariffa predeterminata senza ricevuta, attività fuori dal turno assegnato. Le condotte comportano segnalazioni all’Ufficio Trasporto Pubblico per la sospensione della licenza e 135 sanzioni a NCC per prelievo passeggeri fuori dalle aree autorizzate.