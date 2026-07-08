NAPOLI (rgl) – Un passaggio di consegne che segna una nuova fase per la magistratura militare del Mezzogiorno. Si è insediato a Napoli Giuseppe Leotta, nuovo Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, succedendo a Giovanni Barone, alla guida dell’ufficio dal 2018. Leotta proviene dalla Corte Militare di Appello di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere. In precedenza è stato sostituto procuratore militare presso la Procura Militare di Roma, maturando una solida esperienza nell’esercizio delle funzioni requirenti. Il suo profilo professionale è caratterizzato da un’elevata competenza istituzionale: è componente del comitato scientifico del Consiglio della Magistratura Militare e svolge le funzioni di giudice tributario, come presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Entrato in magistratura nel 1998, dopo aver superato i concorsi sia per magistrato militare sia per magistrato ordinario, ha prestato servizio anche presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Messina. Nel corso della sua carriera è stato consulente, per due legislature, della commissione parlamentare antimafia e, per una legislatura, della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ha ricoperto incarichi apicali di Gabinetto in cinque Governi ed è attualmente consigliere giuridico dell’Isin, l’Autorità nazionale indipendente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. È stato inoltre presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari. Nato a Reggio Calabria nel 1969, sposato e padre di due figlie, Leotta ha conseguito la settima e ultima valutazione di professionalità prevista dall’ordinamento giudiziario, corrispondente alla precedente qualifica di presidente di sezione della Corte di Cassazione. Il suo insediamento segna l’avvio del mandato alla guida della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, competente per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nell’ambito delle attività di tutela della legalità e dell’esercizio dell’azione penale di competenza della magistratura militare. Giovanni Barone, che aveva assunto la guida della Procura Militare partenopea il 26 giugno 2018, svolgerà ora l’incarico di sostituto procuratore generale militare presso la Procura Generale Militare della Corte di Appello di Roma.