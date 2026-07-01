NAPOLI (rgl) – Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in via Roma verso Scampia a Napoli. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 4.50, all’altezza del civico 14, nei pressi del Quadrivio di Secondigliano. L’anziano stava attraversando a piedi quando è stato colpito da un’autovettura che procedeva in direzione corso Secondigliano. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Per i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica è giunta l’unità operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale. La conducente del veicolo è stata sottoposta agli accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del telefono cellulare, per accertare se fosse stato utilizzato durante la guida. L’automobile è stata sequestrata. La Polizia Locale sta ascoltando alcuni testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.