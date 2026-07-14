NAPOLI (rgl) – Controlli straordinari sul litorale di San Giovanni a Teduccio hanno portato alla scoperta di uno stabilimento balneare completamente abusivo, realizzato da un 49enne che noleggiava sedie, lettini e ombrelloni senza alcuna autorizzazione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato – in particolare dagli agenti del commissariato San Giovanni-Barra – insieme ai militari della Guardia Costiera e con il supporto della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi intensificati dalla Questura di Napoli per far fronte al maggiore afflusso turistico estivo e ai fenomeni di occupazione irregolare del suolo demaniale. Durante l’attività, gli operatori hanno accertato che l’uomo aveva trasformato un tratto di spiaggia in un vero e proprio lido privato, privo di qualsiasi titolo autorizzativo. L’attrezzatura presente – 49 ombrelloni, 57 lettini e 161 sedie – è stata sequestrata. Il 49enne è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale, come previsto dal Codice della Navigazione.