NAPOLI (rgl) – Altra serata difficile negli ospedali napoletani. Al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini un operatore socio‑sanitario è stato aggredito da un uomo, verosimilmente parente di una paziente, che lamentava un presunto ritardo nell’assistenza medica. L’episodio è avvenuto ieri sera. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del 118, trovando il sanitario ferito e il reparto in stato di agitazione. L’aggressione ha provocato un’interruzione del pubblico servizio durata circa 30 minuti, con inevitabili ripercussioni sulle attività del pronto soccorso. Il lavoratore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’autore dell’aggressione non è stato ancora identificato. I carabinieri stanno acquisendo testimonianze e immagini utili a ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.