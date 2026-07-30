NAPOLI (rgl) – Un mese di lavori straordinari cambierà il volto della circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Roma via Cassino. Dal 1° al 30 agosto 2026 la tratta sarà interessata da una serie di interruzioni programmate che, a fasi alterne, coinvolgeranno Capua, Cassino, Caserta, Ciampino e Roma, con inevitabili ripercussioni per pendolari e viaggiatori. La prima interruzione scatterà il 1° agosto e durerà fino al 5: in quei giorni i treni non potranno circolare tra Capua e Cassino. Le corse regionali che collegano Roma, Napoli, Caserta, Boiano e Benevento subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni, mentre i viaggiatori saranno dirottati su una rete di bus sostitutivi che collegherà Vairano con Caserta, Cassino con Caserta, Napoli con Campobasso e Campobasso con Cassino e Roma. Dal 6 al 15 agosto la situazione si sposterà più a nord, con l’interruzione totale della circolazione tra Roma e Caserta. In questa fase i treni regionali della linea Roma–Cassino–Caserta/Boiano saranno completamente cancellati, mentre le altre relazioni subiranno ulteriori variazioni. Anche la rete dei bus sostitutivi sarà ampliata: oltre ai collegamenti già attivi nella prima fase, entreranno in funzione le tratte tra Roma Anagnina e Ciampino, Colleferro, Frosinone e Cassino, e un ulteriore servizio tra Colleferro e Cassino. Dopo una breve pausa, dal 18 al 23 agosto i lavori interesseranno il tratto tra Roma e Ciampino. Le linee regionali dirette verso Cassino, Caserta, Boiano e Benevento subiranno nuove variazioni e cancellazioni, mentre i bus sostitutivi collegheranno Campobasso con Roma e Roma Anagnina con Ciampino. Nell’ultima settimana del mese, dal 24 al 30 agosto, la circolazione tornerà gradualmente alla normalità, ma con alcune limitazioni: diversi treni della relazione Roma Termini–Cassino–Caserta–Benevento saranno attestati a Cassino, senza proseguire oltre. Le modifiche non riguarderanno soltanto i regionali. Anche gli Intercity e gli Intercity Notte delle tratte Roma–Bari/Taranto, Roma–Lecce, Torino–Reggio Calabria e Milano/Roma–Siracusa/Palermo subiranno cambiamenti di orario, deviazioni di percorso e la soppressione di alcune fermate intermedie. Per alcune di queste corse è previsto un servizio sostitutivo con autobus. La presenza dei bus, inevitabile in un contesto di lavori così estesi, comporterà tempi di percorrenza più lunghi, anche in relazione al traffico stradale. I posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio ferroviario e non sarà possibile trasportare biciclette né animali, fatta eccezione per i cani guida. La nuova programmazione sarà visibile sui canali di acquisto a partire dall’8 agosto, consentendo ai viaggiatori di pianificare con anticipo gli spostamenti in un mese che si preannuncia complesso ma necessario per migliorare l’infrastruttura ferroviaria.