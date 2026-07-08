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Napoli, ruba la mitra di San Gennaro e prova a scappare: arrestato fuori dal Duomo

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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NAPOLI (rgl) – Ha afferrato la mitra del busto di San Gennaro e ha provato ad allontanarsi, ma è stato bloccato pochi istanti dopo grazie a un intervento coordinato tra custode, Esercito e Carabinieri. È accaduto questa mattina nel Duomo di Napoli, dove un 43enne extracomunitario è stato arrestato per tentato furto aggravato. L’uomo è entrato nella cattedrale e ha raggiunto uno degli altari laterali dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra. Si è avvicinato alla statua, ha afferrato il prezioso copricapo vescovile e si è diretto verso l’uscita. Il custode, accortosi del gesto, ha immediatamente allertato il 112. La centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli ha individuato il soggetto attraverso le telecamere posizionate sul sagrato e ha diramato via radio le indicazioni alla pattuglia dell’Esercito, impegnata nel presidio dell’area nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. I militari hanno intercettato il 43enne e lo hanno bloccato. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno proceduto all’arresto e al recupero del cimelio. Il 43enne è ora in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentato furto aggravato, reato particolarmente grave anche per il valore simbolico dell’oggetto sottratto e del luogo in cui è avvenuto il fatto.

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