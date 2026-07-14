NAPOLI (rgl) – Controlli mirati contro il gioco illegale hanno portato la Polizia di Stato a denunciare un 49enne, socio di un esercizio commerciale della zona di Fuorigrotta, per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e assenza della prevista Tabella dei Giochi Proibiti. L’intervento è stato condotto dagli agenti del commissariato San Paolo insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle attività di verifica sugli apparecchi da intrattenimento e sulle autorizzazioni necessarie per il loro utilizzo. Durante il controllo, gli operatori hanno accertato che all’interno del locale erano stati installati sei apparecchi da gioco non autorizzati, privi di collegamento alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dunque completamente sottratti ai sistemi di controllo previsti dalla normativa. Una condizione che, oltre a configurare violazioni amministrative, espone lo Stato a un danno economico e i giocatori a rischi legati all’assenza di garanzie e certificazioni. Il 49enne è stato denunciato e gli sono state contestate due sanzioni amministrative per un totale di 66mila euro. Le apparecchiature irregolari sono state sequestrate.