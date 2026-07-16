NAPOLI (rgl) – Prometteva lauree triennali e magistrali in Sociologia e Scienze Turistiche, complete di cerimonie, attestati, sigilli e una storia istituzionale lunga “oltre cinquant’anni”. In realtà, dietro quell’offerta accademica pubblicizzata sul web si nascondeva un falso ateneo, privo di qualsiasi riconoscimento legale. A scoprirlo sono stati i militari del Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione II Pubblica Amministrazione. Sono 37 le persone indagate: 34 ritenute destinatarie dei titoli rilasciati dall’ente e tre considerate parte dell’associazione per delinquere che avrebbe gestito l’intero sistema. Sequestrati il sito internet, le pagine Facebook e Instagram dell’istituzione, oltre ai certificati di laurea triennale e magistrale oggetto delle condotte contestate. La Procura contesta, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. L’inchiesta è partita da una segnalazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha evidenziato anomalie nella comunicazione dell’ente, presentato come “Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo” (UNI.PO.S.S.T.), già “Libera Facoltà di Scienze Sociali e del Turismo”. Sul portale comparivano riferimenti a presunti accreditamenti, iscrizioni in registri pubblici e perfino l’utilizzo del logo della Regione Campania, impiegato per conferire un’apparenza di ufficialità. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle fonti aperte, hanno documentato la diffusione online di articoli, immagini e video relativi a cerimonie di conferimento di lauree e lauree honoris causa, consentendo agli investigatori di individuare numerosi destinatari dei titoli. Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno accertato l’assenza di una reale struttura universitaria: nessuna sede, nessun corpo docente, nessuna attività accademica. Nelle abitazioni dei principali indagati è stata sequestrata una vasta documentazione relativa al rilascio, tra il 2004 e il 2024, di 459 certificati di laurea, di cui 49 honoris causa, tutti recanti sigilli contraffatti della Regione Campania. Tra i nomi emersi figura anche quello del comico Pippo Franco, che nel 2016 avrebbe ricevuto una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione. L’artista non è indagato ed è ignaro dell’utilizzo del suo nome da parte dell’ente. Sul sito, l’ateneo dichiarava di aver formato “oltre 2.500 studenti”, con “il 92% di laureati soddisfatti” e “il 40% di occupati in vari settori lavorativi”. Numeri che, alla luce dell’inchiesta, appaiono parte di una strategia comunicativa costruita per attirare utenti e legittimare un’attività priva di qualsiasi valore legale. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di soggetti coinvolti e verificare l’utilizzo dei titoli rilasciati nel corso degli anni.