NAPOLI (rgl) – Un controllo mirato al contrasto del gioco illegale ha portato alla scoperta di un vero e proprio sistema di slot clandestine nascosto nel retro di un bar di Napoli. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di analisi dei rischi avviate per intercettare apparecchi da gioco irregolari e non collegati alla rete telematica Adm. Durante l’ispezione, gli agenti hanno individuato un locale nascosto dietro il banco cassa, dove erano collocate sei slot machine manomesse, tutte non collegate alla rete e prive della documentazione obbligatoria. Gli apparecchi, erano stati modificati per eludere i controlli e consentire il gioco illegale. Il titolare non è stato in grado di esibire né i titoli autorizzativi né la tabella dei giochi proibiti, obbligatoria per legge. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato con una multa di 66.000 euro. Le slot sono state sequestrate insieme alle relative schede di gioco e a una somma di 1.945 euro, rinvenuta all’interno degli apparecchi.