Napoli, spari all’alba: 31enne ferito nel centro storico

NAPOLI (rgl) – Ancora spari nel cuore della città. Alle 5 di questa mattina la Polizia di Stato è intervenuta in via San Sebastiano, nel centro storico, dove un uomo di 31 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Gli agenti, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno trovato il giovane ferito e lo hanno immediatamente soccorso. Il personale del 118 lo ha trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini, da cui è stato poi trasferito all’Ospedale del Mare per una ferita alla spalla. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita poco prima proprio in via San Sebastiano, ma la dinamica resta tutta da accertare. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato mirato, di una lite degenerata o di un episodio legato alla criminalità locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, del commissariato Dante e della Squadra Mobile, che stanno acquisendo testimonianze, verificando eventuali telecamere di sorveglianza e ricostruendo i movimenti della vittima nelle ore precedenti. Il 31enne non sarebbe in pericolo di vita, ma le indagini proseguono senza sosta.