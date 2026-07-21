NAPOLI (rgl) – Notte di violenza a Barra, dove un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’esterno della propria abitazione. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, allertati dal 118, dopo che l’uomo si era presentato ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, intorno alle 0,30 il 34enne sarebbe stato avvicinato da ignoti a bordo di un’auto, che avrebbero esploso contro di lui alcuni colpi di pistola. La vittima è stata raggiunta da: tre colpi alla coscia sinistra e uno alla coscia destra. È ricoverato, ma non in pericolo di vita. Durante il sopralluogo in via Suor Maria della Passione Beata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto due bossoli e diverse tracce di sangue all’altezza del civico 129. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica, individuare i responsabili e chiarire il movente.