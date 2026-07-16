NAPOLI (rgl) – Un 28enne originario del Bangladesh ha scelto il luogo peggiore per rubare uno scooter: proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Borgoloreto nel quartiere Pendino a Napoli. Convinto di poter agire indisturbato, si è avvicinato al mezzo parcheggiato, lo ha osservato, ha forzato il bloccasterzo e ha iniziato a danneggiare le scocche per preparare la fuga. Ma prima di riuscire a scappare, una mano sulla spalla lo ha fermato: era quella di un carabiniere. Il giovane non sapeva che le sue mosse erano state seguite in diretta dalle telecamere della caserma. I militari, notando il tentativo di furto, sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato mentre era ancora intento a manomettere il veicolo. Il 28enne è stato arrestato per furto e si trova ora in attesa di giudizio.