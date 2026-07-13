NAPOLI (rgl) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 47enne, gravemente indiziato di tentata prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli, arriva al termine di un’indagine complessa coordinata dalla sezione specializzata della Procura distrettuale per i reati contro le fasce deboli. L’inchiesta prende avvio dalla denuncia dei genitori di due minorenni, che avevano segnalato un tentativo di adescamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo avrebbe offerto somme di denaro alle giovani vittime in cambio di prestazioni sessuali, circostanza che ha immediatamente attivato gli approfondimenti della Procura. Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che il 47enne deteneva materiale pedopornografico sul proprio cellulare. Parallelamente, nello stesso arco temporale, sarebbe stato responsabile di maltrattamenti aggravati nei confronti dell’ex moglie e della figlia minore: un comportamento definito dagli inquirenti “minaccioso e intimidatorio”, tale da provocare abituali vessazioni e sofferenze. Il procuratore aggiunto della Repubblica Giancarlo Novelli sottolinea come la misura cautelare sia stata adottata alla luce delle numerose condotte delittuose contestate all’indagato, che delineano una personalità inquietante, con una “indole morbosa” manifestata sia verso la figlia sia verso altre giovani ragazze.