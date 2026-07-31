NAPOLI (rgl) – La terra continua a tremare. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19:46, la più forte degli ultimi quarant’anni nell’area flegrea, un’altra scossa di magnitudo 3.8 è stata avvertita questa sera, poco dopo le 22, a una profondità di tre chilometri. Lo conferma l’INGV, che parla di un vero e proprio sciame sismico in corso. Il bilancio provvisorio sale a dieci feriti, tutti in modo lieve, in seguito alla scossa principale. A Pozzuoli sono crollati due edifici disabitati, in via Pergolesi e via San Vitaliano, mentre si registrano smottamenti e frane in diverse zone, tra cui i Gerolomini, dove si è verificato il distacco di un costone. Numerose le segnalazioni di crolli di cornicioni. La situazione è monitorata minuto per minuto dall’Unità di Crisi, presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano. Sono state attivate le aree di accoglienza: via Terracina a Napoli e Palatrincone a Pozzuoli, raggiungibile tramite navette dalle aree di attesa allestite sul lungomare Pertini, Largo del Ricordo, Parco Urbano via Vecchia delle Vigne, Agnano Pisciarelli, Arco Felice e Piazza a Mare. La Capitaneria di Porto ha dichiarato inagibile la banchina del molo di Pozzuoli, interdetta all’uso. Le profonde spaccature sulle corsie di accesso hanno portato alla chiusura del porto e allo stop di oltre 40 corse quotidiane da e per Ischia e Procida. Le compagnie non hanno ancora comunicato eventuali riprogrammazioni verso altri scali. In zona Agnano, il crollo parziale di un traliccio dell’alta tensione ha causato disagi alla rete elettrica tra Napoli e Pozzuoli. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. La Tangenziale di Napoli ha avviato le verifiche previste per scosse superiori al quarto grado: la tratta Pozzuoli–Camaldoli è rimasta sempre percorribile e non presenta danni strutturali, ma i cantieri notturni sono stati sospesi per consentire ispezioni approfondite. Il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto Michele di Bari, ha confermato che gli ospedali San Paolo Pellegrini, Ospedale del Mare e Santa Maria delle Grazie sono operativi e non presentano criticità strutturali. La società EAV segnala la caduta di un muro che intralcia la circolazione della Circumflegrea. Domani la Capitaneria controllerà l’intera fascia costiera, mentre i sindaci dell’area flegrea stanno valutando eventuali ordinanze di interdizione delle zone balneari danneggiate. Una notte di paura, con migliaia di persone ancora in strada, tra lungomare, piazze e aree di attesa. La terra continua a muoversi, e la macchina dei soccorsi resta pienamente operativa.