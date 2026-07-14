NAPOLI (rgl) – Una rapina violenta nel cuore della città, un turista statunitense trascinato per alcuni metri lungo via Nardones e un orologio di lusso strappato con brutalità dal polso. È la ricostruzione contenuta nel comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Napoli, che annuncia l’esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due giovani, di 21 e 25 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, coordinati dalla Procura partenopea, guidata da Nicola Gratteri la sera del 6 giugno i due indagati si sarebbero mossi a bordo di un motociclo lungo le strade dei Quartieri Spagnoli, monitorando l’uscita di un ristorante in cui stava cenando una famiglia americana. Le immagini della videosorveglianza – definite “di fondamentale importanza” dagli inquirenti – mostrerebbero il motociclo effettuare più passaggi davanti al locale, come in attesa del momento opportuno. Quando il turista è uscito dal ristorante insieme alla moglie e alla figlioletta, uno dei due giovani, con il volto coperto da un casco con visiera scura, si sarebbe avvicinato con decisione, strappando con forza dal polso dell’uomo un Patek Philippe Nautilus dal valore di circa 130.000 euro. La vittima, trascinata per alcuni metri, ha riportato lesioni al polso sinistro. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza privati e dei lettori targa cittadini ha permesso di ricostruire l’intero percorso del motociclo, dalle 19 fino al momento della rapina, consentendo agli investigatori di individuare i presunti autori. La Procura segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se nella zona fossero presenti soggetti incaricati di segnalare ai rapinatori potenziali vittime da colpire.