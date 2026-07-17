NOLA (rgl) – Il calcio a Nola riparte davvero. Dopo mesi di incertezza, silenzi, tentativi e porte chiuse, oggi arriva l’annuncio che i tifosi aspettavano: il calcio nella città dei Gigli non è scomparso. Anzi, rinasce con un progetto nuovo, rapido e costruito in poche settimane grazie a una cordata di imprenditori e professionisti nolani che ha scelto di non lasciare la città senza una squadra. Nasce così il Football Club Nola, che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Il logo richiama la storia calcistica bruniana, mentre la società è composta da: Gian Vittorio Sepe, Davide Vatieri, Pasquale Manzi, Felice Siciliano, Salvatore Lauri, Gianpaolo Cassese, Ennio Zero, Paolo Bencivenga, Ciro Manzo, Lorenzo Di Palma, Daniele Volpe, Mario Schettino. Un gruppo che non vuole solo fare calcio, ma costruire una rete sociale e sportiva ampia, coinvolgendo imprenditori che hanno già deciso di sostenere il progetto con risorse e competenze. Il presidente del nuovo Nola sarà Gian Vittorio Sepe, che commenta con entusiasmo: “Oggi ho l’onore di rappresentare un gruppo che ha voluto, con forza e convinzione, che il calcio a Nola non sparisse. Abbiamo pensato ai tifosi, alla loro passione, al loro desiderio di tornare a gioire e soffrire per questi colori”. Sepe chiarisce subito la linea: “Ripartiremo da Nola: la squadra si chiamerà F.C. Nola e la nostra intenzione è giocare a Nola. Sarà una stagione dura, fatta di onori e oneri, ma la affronteremo con impegno, serietà e professionalità. Da oggi si lavora. Insieme. Per il Nola e per Nola”. Una rinascita che restituisce alla città una squadra, un progetto e una prospettiva.