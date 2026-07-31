TORRE DEL GRECO (rgl) – L’ultima settimana di luglio si chiude con una serie di controlli serrati lungo la litoranea corallina: la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Torre del Greco, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2026”, ha intensificato le verifiche su sicurezza balneare, demanio marittimo e navigazione, elevando 11 sanzioni in appena 25 controlli. Durante le ispezioni negli stabilimenti balneari, i militari – insieme alla Polizia Locale – hanno accertato l’assenza dell’assistente bagnanti dalla postazione di osservazione. Il bagnino era impegnato in attività diverse dalla sorveglianza dello specchio acqueo, violando le prescrizioni dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare. In un altro stabilimento, un assistente bagnanti è stato sanzionato perché non indossava la maglietta rossa con la scritta “Salvataggio”, obbligatoria per garantire l’immediata identificazione del personale di soccorso. La Guardia costiera ricorda che il bagnino deve essere sempre riconoscibile e dedicato esclusivamente alla vigilanza, al soccorso e al salvataggio: un ruolo delicato, essenziale per la sicurezza dei bagnanti. Ulteriori sanzioni hanno riguardato due stabilimenti della litoranea che avevano occupato con ombrelloni e lettini la fascia dei cinque metri dalla battigia, area che deve restare libera per il transito e il soccorso, anche quando ricade in concessione. Per ogni violazione è stato elevato un verbale da 1.032 euro. Martedì 28 luglio, numerose segnalazioni hanno portato all’intervento del battello GC A57 e di una pattuglia a terra per un sub avvistato vicino alla riva. L’uomo non era in difficoltà, ma stava praticando pesca subacquea sportiva con fucile carico, senza boa di segnalazione e in acque destinate alla balneazione. È stato identificato e sanzionato per un totale di 3.000 euro. La pesca ricreativa è vietata nelle zone riservate ai bagnanti nelle ore diurne, e il transito con fucile carico vicino alle persone rappresenta un grave pericolo.