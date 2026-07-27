SALERNO (rgl) – La ricostruzione dell’orrore trova conferma nelle aule di giustizia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto la custodia cautelare in carcere per Ridha Rahmounim, 26 anni, cittadino tunisino, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi “Luca” Esposito nelle campagne di Eboli. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida, dopo il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato dai carabinieri, che avevano individuato il giovane nascosto in un edificio abbandonato. Il gip ha ritenuto solido il quadro accusatorio, confermando le contestazioni più gravi. Il giudice ha contestato a Rahmounim il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Secondo gli inquirenti, il 26enne avrebbe aggredito Esposito durante un incontro, colpendolo ripetutamente e provocandogli fratture in diverse parti del corpo, per poi bruciarlo mentre era ancora vivo. Una ricostruzione drammatica, già emersa dagli esiti autoptici e dalle indagini tecniche condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati dal Ros e dallo Squadrone Cacciatori Calabria. La decisione del gip segna una tappa decisiva nell’inchiesta, che ora prosegue con ulteriori accertamenti per definire ogni dettaglio della dinamica e del movente.