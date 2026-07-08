NAPOLI (rgl) – Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato Vicaria–Mercato hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre metteva in atto una truffa ai danni di ignari automobilisti presso un distributore di carburanti in via Reggia di Portici. La segnalazione era arrivata alla sala operativa: un uomo, invece di rifornire i veicoli, versava il carburante in taniche nascoste poco distante. I poliziotti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi della stazione di servizio. Dopo pochi minuti è arrivata un’autovettura. Il conducente, sceso dal veicolo, ha effettuato il pagamento al totem con carta bancaria e si è rimesso alla guida. In quel momento il 44enne, fingendosi un addetto del distributore, ha iniziato il rifornimento. Raggiunto l’importo richiesto dal cliente, ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina, attendendo che l’automobilista si allontanasse. Appena rimasto solo, l’uomo ha recuperato alcune taniche nascoste in un contenitore per rifiuti e ha iniziato a riempirle con il carburante residuo della stessa operazione. Una manovra rapida, studiata, già collaudata. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando il 44enne. Dagli accertamenti è emerso che il cliente aveva pagato 20 euro di carburante, mentre il finto benzinaio aveva erogato altri 82 euro nelle taniche, sottraendoli alla pompa e al distributore. L’uomo è stato arrestato per truffa aggravata.