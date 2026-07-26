PALMA CAMPANIA (rgl) – Una richiesta di farmaci non prescrivibili all’Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania si è trasformata in un’aggressione ai danni del personale sanitario. Una donna di 55 anni e il figlio 35enne si sono presentati allo sportello chiedendo al medico di turno una ricetta per medicinali che, per legge, non possono essere prescritti in quella modalità. Al rifiuto del sanitario, i due hanno reagito con violenza: prima gli insulti, poi l’aggressione fisica. A farne le spese sono stati due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. I carabinieri della stazione di Palma Campania, giunti sul posto, hanno identificato i responsabili e li hanno denunciati per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario. Le vittime sono state trasportate al pronto soccorso di Nola e dimesse con prognosi di 3 giorni per i medici e 5 giorni per la guardia giurata.