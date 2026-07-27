Piccole artiste, grandi emozioni: SeminArte brilla a Giffoni 2026

NOLA (rgl) – Cala il sipario sulla 56ª edizione del Giffoni Film Festival, ma non sulla sua magia. L’edizione 2026, dedicata al tema “The impossible things – Le cose impossibili”, ha ancora una volta trasformato il cinema in un luogo dove emozioni, sogni, lacrime, risate e confessioni convivono senza confini. Un festival che non chiude mai davvero: quando termina un’edizione, già si lavora alla successiva. Per i bambini e i ragazzi è sempre un arrivederci, mai un addio. Un po’ come accade a Nola, dove la Festa dei Gigli “nasce quando muore”. Un parallelismo non casuale: quest’anno la Città dei Gigli ha partecipato attivamente alle giornate del festival, portando con sé talento, creatività e identità. Tra i protagonisti di questa edizione c’è stata anche l’associazione SeminArte di Nola, presente con una delle sue piccole artiste in giuria. La giovane Ginevra Miele, accompagnata dal presidente dell’associazione Alessandra Bosone, ha donato al fondatore del festival Claudio Gubitosi un’opera da lei realizzata, intitolata proprio “The impossible Things”, un omaggio al tema dell’anno e alla filosofia che anima Giffoni. Ma la sorpresa più grande è arrivata per due influencer molto amate dai giovanissimi, Iris Di Domenico e Giusy Di Fratta, delle quali Ginevra è fan. Per loro, la piccola artista ha realizzato due opere dedicate, intitolate “The Stars”, consegnate durante l’evento finale del festival. Ancora una volta Giffoni si conferma non solo un festival cinematografico, ma un luogo dove i sogni diventano realtà e la realtà si trasforma in sogno. Uno spazio dove ogni forma di arte prende vita: cinema, musica, illustrazione, performance, creatività. E dove anche una piccola artista di Nola può lasciare un segno luminoso.