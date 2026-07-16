CASTIGLIONE DEL GENOVESI (rgl) – Trasformava pistole a salve in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni vere. È quanto hanno accertato i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino nel corso di un’indagine che ha portato all’arresto di un 28enne di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, ora ai domiciliari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane – in concorso con altri soggetti ancora al vaglio degli inquirenti – avrebbe fabbricato e ceduto armi clandestine, ricavate dalla modifica di pistole a salve. Le canne originali venivano sostituite con componenti artigianali, rendendo le armi idonee a sparare munizionamento comune da fuoco: una trasformazione che le rendeva, di fatto, armi vere e non tracciabili. Le indagini proseguono per individuare eventuali acquirenti e ricostruire la rete di contatti del 28enne.