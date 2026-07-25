POLLENA TROCCHIA (rgl) – Un gesto di tutela, responsabilità e civiltà verso gli animali d’affezione in un’estate segnata da temperature estreme. Il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito ha firmato un’ordinanza che introduce misure straordinarie per proteggere cani, gatti e altri animali domestici dai rischi legati alle ondate di calore, sempre più frequenti e intense sul territorio comunale. Il provvedimento nasce dalla constatazione che, durante il periodo estivo, Pollena Trocchia registra temperature elevate e prolungate esposizioni ai raggi solari, condizioni che rappresentano un grave rischio per la salute e la vita degli animali. Da qui la necessità di intervenire con norme chiare e immediate. Il documento stabilisce il divieto di detenere o collocare animali d’affezione – anche temporaneamente – su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni o recinti privi di adeguata copertura durante la fascia oraria 11–18, quando il caldo raggiunge i picchi più pericolosi. Il divieto scatta in presenza di anche una sola delle seguenti condizioni: esposizione diretta ai raggi solari; temperatura ambientale elevata e assenza di ombreggiatura; scarsa ventilazione o ristagno d’aria; mancanza di acqua fresca e potabile; impossibilità per l’animale di accedere a spazi interni o ricoveri rinfrescati. L’assessora all’Ambiente Ilenia Terracciano sottolinea la natura emergenziale del provvedimento: “Le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l’incolumità psicofisica degli animali. Servono misure immediate, cautelative e preventive per tutelare salute pubblica, igiene urbana e benessere animale”. Il sindaco Carlo Esposito richiama il senso profondo dell’ordinanza: “In un periodo di caldo estremo abbiamo voluto richiamare tutti a un gesto di responsabilità e civiltà nei confronti dei nostri amici animali. Amministrare un comune significa essere vicini al territorio e a chi ne fa parte, umano o meno, specie se non sempre può difendersi da solo”.