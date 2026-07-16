NAPOLI (rgl) – Un’operazione internazionale complessa, condotta tra Polonia, Spagna e Italia, ha portato alla cattura di due pericolosi latitanti ricercati da anni. Coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale – servizio Fast, hanno eseguito due arresti tra il 9 e il 10 luglio, chiudendo il cerchio su indagini articolate e di lunga durata. Il primo arresto è avvenuto a Cracovia (Polonia), dove è stato rintracciato Rafal Pischinger, cittadino polacco ricercato dal 2020 e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Deve scontare 10 anni di reclusione per il suo ruolo di corriere in un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di eroina. L’organizzazione operava tra Italia e Turchia, da dove venivano importati ingenti quantitativi di stupefacente, tra cui 44 chilogrammi di eroina sequestrati nel corso delle indagini. Il secondo arresto è stato eseguito a Palma di Maiorca (Spagna), dove si era stabilito Antonio D’Aniello, ricercato dal 2023 e destinatario di un provvedimento di pene concorrenti. Deve scontare 6 anni, 6 mesi e 21 giorni di reclusione, oltre a una multa di 4.000 euro, per reati di ricettazione e riciclaggio. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione, che consentiranno il trasferimento dei due arrestati in Italia per l’esecuzione delle rispettive condanne.