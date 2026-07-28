Qualiano, soldi per scaricare rifiuti: sospesi tre dipendenti comunali

QUALIANO (rgl) – Una denuncia del sindaco, poi mesi di indagini, intercettazioni e controlli tecnici. È così che questa mattina i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di tre dipendenti del Comune di Qualiano, gravemente indiziati – insieme ad altre 13 persone – di una serie di reati che vanno dalla corruzione al peculato, fino alla gestione illecita di rifiuti speciali. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha ricostruito un quadro indiziario complesso e articolato. L’inchiesta prende avvio nel giugno 2025, quando il sindaco di Qualiano segnala che, presso la locale isola ecologica, venivano richieste somme di denaro ai cittadini per il conferimento dei rifiuti. Un servizio che, per i residenti, dovrebbe essere gratuito. Da quella denuncia si apre un’indagine che, grazie alle attività tecniche e ai controlli dell’Arma, porta alla luce un presunto sistema illecito radicato nella gestione della struttura. Secondo gli elementi raccolti, gli indagati – addetti alla gestione dell’isola ecologica – avrebbero: consentito l’ingresso e lo scarico di ingenti quantità di rifiuti misti e speciali, permesso l’accesso a ditte prive di autorizzazione ambientale, omesso l’identificazione dei conferitori, violando le norme sulla tracciabilità dei rifiuti, ricevuto denaro contante in cambio delle condotte omissive. Tra i rifiuti conferiti illecitamente figurano RAEE, sfalci di potatura, materiale ferroso e altri carichi non compatibili con le procedure previste. La Procura ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio per i tre dipendenti comunali coinvolti.