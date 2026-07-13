NAPOLI (rgl) – Una rissa in strada, quattro colpi esplosi “a altezza uomo”, un motoveicolo rubato per la fuga e una faida camorristica che da mesi incendia il quartiere di Fuorigrotta. È il contesto in cui si inserisce la misura cautelare eseguita questa mattina dai carabinieri del nucleo Investigativo di Napoli, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due uomini ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio plurimo e altri reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli, ricostruisce – sotto un profilo gravemente indiziario – gli eventi del 1° marzo 2024, quando nel quartiere Fuorigrotta si consumò un violento episodio inserito nella faida territoriale tra il clan Iadonisi, attivo nel Rione Lauro, e il clan Troncone, radicato proprio a Fuorigrotta. Secondo quanto emerso dalle indagini, sviluppate nel 2024 attraverso massive attività tecniche e accertamenti sul territorio, gli indagati avrebbero prima ingaggiato una rissa stradale con alcuni esponenti del clan rivale, per poi utilizzare una pistola Beretta 92S con matricola abrasa, esplodendo quattro colpi diretti alle vittime. Subito dopo si sarebbero impossessati di un motoveicolo in uso ai rivali, utilizzato per la fuga. Le investigazioni hanno inoltre documentato come i vertici detenuti del clan Troncone impartissero ordini dal carcere ai propri affiliati in libertà, confermando la struttura organizzata e la capacità operativa del gruppo criminale. I due destinatari della misura cautelare erano già gravati da precedenti provvedimenti restrittivi per la rapina aggravata commessa il 1° settembre 2024 ai danni del calciatore del Napoli David Neres Campos, episodio che aveva destato grande clamore mediatico. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.