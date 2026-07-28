TORRE LE NOCELLE (rgl) – Ha rubato un’auto sotto gli occhi del proprietario, poi è fuggito a tutta velocità fino a Montemiletto, in Irpinia. La corsa è durata poco: i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano lo hanno intercettato, bloccato e denunciato. Si tratta di un 41enne di origini magrebine, residente in Irpinia e già noto alle forze dell’ordine. La richiesta di intervento è arrivata al 112 nel cuore della notte. Un uomo di Torre le Nocelle ha segnalato che la sua utilitaria era stata appena rubata, proprio davanti a lui. La Centrale Operativa ha immediatamente diramato la nota di ricerca alle pattuglie in circuito. Pochi minuti dopo, la vettura è stata individuata nel vicino comune di Montemiletto. Alla guida c’era il 41enne, fermato e sottoposto ai controlli di rito: l’uomo presentava un tasso alcolemico di 1,8 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per: furto aggravato e guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro immediato della patente. L’autovettura è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.