SANTA MARIA A VICO / POZZUOLI (rgl) – È stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze e a un video registrato durante la festa il presunto autore del furto di un portafoglio e dell’indebito utilizzo delle carte di pagamento appartenenti a un giovane di Santa Maria a Vico. I carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico hanno denunciato un 44enne di Pozzuoli, gravemente indiziato dei reati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. L’episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2026, durante una festa di compleanno in una struttura ricettiva dell’area flegrea. La vittima, un giovane di Santa Maria a Vico, si è accorta della scomparsa del portafoglio solo al termine della serata, inizialmente pensando di averlo dimenticato a casa. Pochi minuti dopo, però, sul suo telefono sono arrivate le notifiche di alcune operazioni effettuate con le carte custodite nel portafoglio: due pagamenti presso un’area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e un addebito per il pedaggio autostradale. Il giovane ha immediatamente bloccato le carte e, la mattina seguente, ha sporto denuncia ai carabinieri. Nel portafoglio c’erano documenti personali, diverse carte di pagamento e 380 euro in contanti. I carabinieri hanno acquisito subito i filmati della videosorveglianza dell’area di servizio dove erano stati effettuati i primi pagamenti fraudolenti. Parallelamente, sono stati richiesti accertamenti alla società che gestisce la Tangenziale di Napoli per verificare il transito del veicolo utilizzato. Dai filmati del distributore è emerso un uomo ripreso mentre effettuava il rifornimento. La vittima, visionando le immagini, ha dichiarato di riconoscerlo senza esitazione: si tratterebbe di un cameriere che aveva lavorato durante la festa, immortalato anche in un breve video registrato nel corso della serata. Ulteriori verifiche hanno evidenziato la corrispondenza tra il veicolo ripreso dalle telecamere e quello intestato al soggetto individuato. Secondo gli accertamenti, la stessa auto sarebbe stata utilizzata per il rifornimento pagato con una delle carte rubate. Determinante anche il video consegnato dalla vittima, che ha permesso agli investigatori di attribuire un’identità al soggetto ripreso presso il distributore. Al termine delle attività investigative, i carabinieri hanno denunciato il 44enne di Pozzuoli all’Autorità giudiziaria. L’uomo è gravemente indiziato, allo stato degli atti, dei reati di: furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.