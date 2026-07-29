SALERNO (rgl) – Un’ordinanza, due arresti, 180 chili di cocaina già sequestrati e un’indagine che punta dritta al cuore di un traffico internazionale di stupefacenti. A Salerno, la Direzione Distrettuale Antimafia accelera la sua offensiva contro le organizzazioni che importano droga dal Sud America attraverso i vettori marittimi. La giornata di oggi segna un nuovo capitolo di una delle operazioni più rilevanti degli ultimi mesi. Questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica-Dda, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di due soggetti accusati di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio . Il provvedimento arriva dopo un interrogatorio preventivo e si inserisce in un quadro investigativo molto più ampio. L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, riguarda un’associazione criminale dedita all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga provenienti dal Sud America, trasportati via mare . Già il 26 maggio era stata eseguita una prima ordinanza cautelare nei confronti di altri indagati, accusati di: associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 180 chili di cocaina, transitati attraverso lo scalo marittimo salernitano. Un quantitativo enorme, che conferma la portata del traffico e la capacità logistica dell’organizzazione.