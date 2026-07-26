SAN GENNARO VESUVIANO (rgl) – Furto sventato nella notte in via Cappella, a San Gennaro Vesuviano, grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato un uomo colpire con violenza la serranda di una tabaccheria. Il 39enne, incensurato e originario del Marocco, stava cercando di forzare la gettoniera del distributore automatico installato all’esterno del locale. La chiamata al 112 ha permesso ai carabinieri della sezione radiomobile di Nola di intervenire in pochi istanti, sorprendendo l’uomo mentre era ancora intento a scassinare il dispositivo. Bloccato e arrestato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Il 39enne è stato trasferito in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. L’intervento tempestivo dei residenti e dei militari ha evitato danni maggiori alla struttura.