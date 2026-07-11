SAN GIORGIO A CREMANO (rgl) – Nella serata di ieri, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha trasformato una normale verifica in un sequestro di denaro di proporzioni inattese. A San Giorgio a Cremano, gli agenti del commissariato locale, insieme all’Ufficio Prevenzione Generale e a un’unità cinofila della Questura di Napoli, hanno passato al setaccio strade, veicoli ed esercizi commerciali, fino a raggiungere un’abitazione dove è emersa una somma di denaro che ha immediatamente destato sospetti. Nel corso dell’operazione sono state identificate 80 persone, di cui 20 con precedenti, e controllati 10 veicoli. Il punto più rilevante è arrivato con la perquisizione domiciliare di un uomo e una donna: all’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto 124.160 euro in contanti, somma della quale la coppia non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Il denaro è stato sequestrato e i due sono stati denunciati per riciclaggio. L’attività rientra nel piano di prevenzione e sicurezza disposto dalla Polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità diffusa sul territorio.