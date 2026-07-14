Sant’Antonio Abate, cadono da 7 metri: due operai in codice rosso

SANT’ANTONIO ABATE (rgl) – Due operai sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto in via Scafati a Sant’Antonio Abate, all’interno di un capannone in costruzione. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo la segnalazione di una caduta dall’alto: secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, i due lavoratori sarebbero precipitati da un carrello elevatore da un’altezza di circa sette metri. Entrambi originari di Angri, gli operai hanno riportato lesioni e traumi significativi. Il primo, un uomo classe 1964, è stato trasportato all’Ospedale del Mare; il secondo, classe 1969, è stato trasferito all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sono stati entrambi ricoverati in codice rosso, ma non risultano in pericolo di vita. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il carrello elevatore e la porzione di capannone interessata dall’incidente, mentre proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.