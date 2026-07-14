SAVIANO (rgl) – A Saviano si è celebrata la prima seduta del Consiglio comunale della nuova consiliatura guidata dal sindaco Giuseppe Franco, eletto alle recenti consultazioni amministrative del 25 e 26 maggio. Un appuntamento che segna l’avvio ufficiale del nuovo corso politico-amministrativo della città e che ha visto la presenza di tutti i consiglieri eletti. La seduta è stata inizialmente presieduta dal consigliere anziano Carmine La Marca, come previsto dal regolamento, fino all’elezione del presidente del Consiglio e del suo vice. Il Consiglio ha scelto come nuovo presidente Nestore Nappi, esponente della lista di maggioranza Orizzonte Saviano, eletto con 16 voti e una scheda nulla. A ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà invece Andrea Nardi, della lista di minoranza Saviano Popolare, eletto con 14 voti e tre schede bianche. Un esito che ha restituito un clima di collaborazione istituzionale, confermato dalle parole del neo Presidente Nappi: “Ringrazio di cuore per la fiducia unanime che mi hanno accordato. È un ruolo di responsabilità e un onore rappresentare l’intero Consiglio comunale e, attraverso i consiglieri, l’intera cittadinanza. Sarò un Presidente imparziale e garantirò a tutti i gruppi lo stesso rispetto e la stessa voce. L’unanimità non è un punto di arrivo, ma un patto per costruire insieme una Saviano migliore”. La seduta si è aperta con la convalida degli eletti, votata all’unanimità, e con il giuramento del sindaco Franco. Successivamente è stata nominata la commissione elettorale comunale, composta da Raffaele Annunziata, Rosa Buglione e Carmine La Marca come membri titolari, mentre Riziero Aliperti, Salvatore Policastro e Giuseppe Ambrosino sono stati designati come supplenti. Il sindaco ha poi comunicato ufficialmente la composizione della Giunta comunale, delineando il quadro delle deleghe. Lucia Liguori assume il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione, Cultura, Viabilità e Politiche Sociali, oltre alla carica di vicesindaco. A Giuseppe Tufano vanno le deleghe all’Ambiente, allo Smaltimento Rifiuti e al Servizio Idrico-Fognario. Isabella Annunziata si occuperà di Sport, Spettacolo e Rapporti con le associazioni giovanili, mentre Concetta Ferraro avrà competenza su Cimiteri, Periferie, Pubblica Illuminazione, Edilizia Privata, Arredo e Decoro Urbano. Antonio Ambrosino è stato nominato assessore al Bilancio, Tributi, Attività Produttive, Mercato, Commercio, Partecipate, Infrastrutture e Patrimonio. Il sindaco Franco ha trattenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, Carnevale, Personale, Verde Pubblico, Polizia Municipale, Protezione Civile e Trasparenza. Comunicati anche i capigruppo consiliari: per la maggioranza Monica Cerciello (Udc), Gabriella Iovino (Orizzonte Saviano) e Reziero Aliperti (Ama Saviano); per la minoranza Giuseppe Allocca (Saviano Democratica) e Maria Sommese (Saviano Popolare). Sommese e Allocca hanno annunciato che devolveranno in beneficenza i gettoni di presenza relativi alle sedute di Consiglio e Commissione.