Scontro frontale sulla Statale 7 nel Casertano, due morti e un ferito

PASTORANO (rgl) – Ancora un gravissimo incidente sulle strade del Casertano. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:50, due squadre dei vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Marcianise e Teano, sono intervenute sulla Strada Statale 7, nel tratto tra il casello di Capua e Pignataro Maggiore, per un violento impatto tra un Piaggio Porter e una Fiat Stilo. A seguito dello scontro, entrambi i veicoli si sono fermati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Porter è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate nei rispettivi veicoli. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti – un 69enne italiano, residente in zona, e un 42enne albanese – affidandoli alle cure del 118, giunto con più ambulanze. Per entrambi, però, nonostante i soccorsi immediati, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. La Statale è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi delle Forze dell’Ordine.