GRICIGNANO D’AVERSA (rgl) – Un boato improvviso, l’auto che perde il controllo e finisce di traverso in mezzo alla carreggiata. È la scena che i vigili del fuoco si sono trovati davanti ieri sera sulla Nola–Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa: un intervento rapido e complesso che ha permesso di salvare cinque persone rimaste incastrate nell’abitacolo. Erano circa le 20:30 quando due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso aderenza a causa dello scoppio di un pneumatico, urtando più volte la carreggiata prima di fermarsi al centro della strada. All’arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito critica: i cinque occupanti erano feriti e incastrati all’interno dell’auto. I caschi rossi hanno avviato immediatamente le operazioni di estrazione, utilizzando il gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere deformate e liberare uno a uno i passeggeri. Sul posto sono giunte cinque ambulanze del 118, che hanno preso in carico i feriti per il trasporto in ospedale. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area, consentendo le successive operazioni di recupero e ripristino della viabilità.