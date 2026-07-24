CERVINO (rgl) – Una telefonata, una voce rassicurante, un racconto costruito ad arte: così una 77enne di Cervino, nel Casertano è stata ingannata da un uomo che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri. Secondo la denuncia presentata il 6 luglio, l’indagato le aveva raccontato che la figlia e il genero erano coinvolti in una grave vicenda giudiziaria e che, per evitare conseguenze, era necessario consegnare immediatamente denaro e gioielli a un finto militare. La donna, scossa e convinta della veridicità della storia, ha consegnato 500 euro e numerosi preziosi in oro. Le indagini dei carabinieri di Santa Maria a Vico sono scattate subito: le immagini di una telecamera privata hanno permesso di individuare l’auto dei truffatori, una Opel Astra grigia con targa estera, e di risalire a un 52enne della provincia di Napoli, già detenuto per altra causa e noto per truffe analoghe. La vittima lo ha riconosciuto senza esitazione tramite fascicolo fotografico. Pochi giorni dopo, l’uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Lioni per un’altra truffa aggravata ai danni di un anziano, trovato con 7.400 euro ritenuti provento illecito. L’Arma invita gli anziani a diffidare di telefonate sospette e a contattare immediatamente il 112.