SPARANISE (rgl) – Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, l’aria irrespirabile e la paura dei residenti. È lo scenario che si è presentato ieri sera, intorno alle 20:30, quando un vasto incendio è divampato all’interno di un’azienda specializzata nel recupero e riciclaggio dei rifiuti nel comune di Sparanise, nel Casertano. Le fiamme hanno avvolto circa sette cassoni di rifiuti differenziati, generando un rogo intenso e difficile da contenere. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta: una proveniente dalla sede centrale e una dal distaccamento di Teano, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale. La combustione dei materiali ha prodotto una grossa colonna di fumo nero che ha invaso l’area circostante, creando disagi e preoccupazione tra i residenti. Numerose le segnalazioni arrivate alle centrali operative, mentre i Vigili del Fuoco lavoravano per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse ulteriormente. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 02:09, dopo oltre cinque ore di lavoro in condizioni complesse. Grazie alla tempestività e alla coordinazione delle squadre, le fiamme non hanno raggiunto il capannone vicino, dove erano stoccati altri rifiuti: un rischio che avrebbe potuto trasformare l’incendio in un disastro di ben altre proporzioni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.