SESSA AURUNCA (rgl) – Notte agitata tra Gaeta e Sessa Aurunca, dove un’operazione congiunta di polizia di stato e carabinieri ha portato all’arresto di uno dei presunti autori di una rapina e alla denuncia dei suoi complici, tutti cittadini extracomunitari. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del commissariato di Gaeta, che ha individuato il veicolo utilizzato per la fuga. L’auto è stata intercettata lungo la SS7 Quater, all’altezza di Baia Domizia. Alla vista degli agenti, il conducente ha prima rallentato, poi ha accelerato improvvisamente dando il via a un inseguimento ad alta velocità. La fuga è proseguita fino alla frazione di Carano, dove i fuggitivi hanno effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio gli altri automobilisti. Durante il tentativo di blocco, il conducente ha speronato un’auto della polizia, mentre tre occupanti si sono lanciati dal veicolo in corsa per scappare nei campi. Uno di loro ha aggredito gli agenti con calci e pugni, brandendo un coltello da combattimento prima di fuggire. È scattata una vasta caccia all’uomo, alla quale hanno partecipato anche poliziotti e carabinieri liberi dal servizio. Dopo circa due ore, i ricercati sono stati rintracciati e bloccati. Il pubblico ministero ha disposto l’arresto di un 20enne per rapina, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Gli altri quattro sono stati denunciati in stato di libertà.